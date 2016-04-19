Рада зробила крок до проведення закупівель для оборонної сфери за спеціальною процедурою

Про це повідомив заступник голови фракції "Народний фронт", голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.

"При прийнятті закону "Про прозорі закупівлі" парламент взяв на себе зобов'язання прописати норму про спрощену процедуру закупівлі для Міністерства оборони. На сьогодні діє 39-та стаття закону, згідно якої орган центральної виконавчої влади сам визначався з ким йому підписувати договір. В новому законопроекті прописали, що це буде здійснюватися на конкурсних засадах через електронний аукціон, що дасть можливість структурам швидко реагувати під час антитерористичної операції, воєнного чи надзвичайного стану", - сказав він.

За словами голови комітету, законопроектом передбачається, що відбір учасників закупівель буде здійснюватися через електронний аукціон на конкурсних засадах в максимально стислі терміни. Така процедура закупівлі зменшує ризики затримки або зриву термінів постачання товарів, робіт і послуг для потреб оборони.

"Законопроект дуже якісний, до другого читання ми врахуємо всі зауваження і пропозиції народних депутатів і отримаємо збалансований законопроект", - резюмував Іванчук.

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