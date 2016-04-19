Адвокат Александрова не бачить сенсу в оскарженні вироку своєму підзахисному

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в коментарі журналістам.

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"Ми не бачимо сенсу в оскарженні цього вироку", - сказав Рибін.

Як повідомляв УНІАН, російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва засуджено до 14 років позбавлення волі кожного з конфіскацією майна.

Такий вирок винесла колегія Голосіївського районного суду Києва під головуванням судді Миколи Дідика.

16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні ряду злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах, вбивстві українського військового.

Прокурори вимагали призначити Александрову та Єрофєєву по 15 років позбавлення волі. Адвокати просили суд повністю виправдати їхніх підзахисних.