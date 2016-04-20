Гройсман своїм останнім розпорядженням майже втричі збільшив зарплату нардепам (документ)
15:10, 20 квітня 2016Політика
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З 15 квітня 2016-го року Гройсман своїм останнім розпорядженням на посаді спікера Ради підняв зарплату народним депутатам.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ольга Червакова.
"Вона зросте з 6 тис. 400 до 17 тис. 650 грн. Така сама сума виділятиметься на депутатську діяльність", - йдеться у її повідомленні.
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Крім того, збільшується фонд оплати праці помічників депутата: був 12 тис. 500 грн, став - 25 тис. грн.
"Всі суми наведені без врахування сплати податків, тобто на руки буде видаватися менше. Отримувати зарплатню можуть не більше п'ятьох помічників. Раніше було 4", - зазначила Червакова.
Наголошується, що це було останнє розпорядження Володимира Гройсмана на посаді спікера.
facebook.com/chervakova
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