Гройсман своїм останнім розпорядженням майже втричі збільшив зарплату нардепам (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ольга Червакова.

"Вона зросте з 6 тис. 400 до 17 тис. 650 грн. Така сама сума виділятиметься на депутатську діяльність", - йдеться у її повідомленні.

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Крім того, збільшується фонд оплати праці помічників депутата: був 12 тис. 500 грн, став - 25 тис. грн.

"Всі суми наведені без врахування сплати податків, тобто на руки буде видаватися менше. Отримувати зарплатню можуть не більше п'ятьох помічників. Раніше було 4", - зазначила Червакова.

Наголошується, що це було останнє розпорядження Володимира Гройсмана на посаді спікера.