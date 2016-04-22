Символіка Соцпартії потрапляє під дію закону про декомунізацію - Мін’юст
13:58, 22 квітня 2016Політика
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Символіку Соціалістичної партії України визнали такою, що не відповідає закону про декомунізацію.
До назви, статуту і програми партії претензій немає, йдеться в документі / forum.vashmagazin.ua
Про це йдеться в наказі на сайті Міністерства юстиції. "Визнати, що символіка Соціалістичної партії України не відповідає ч. 1 ст. 4 закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в України та заборону пропаганди їхньої символіки»", – йдеться в документі.
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Між тим, до назви, статуту і програми партії претензій немає, йдеться в документі.
Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Міністерства юстиції в повному обсязі, заборонивши діяльність Комуністичної партії України.
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