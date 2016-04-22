Військова прокуратура вручила підозру командувачу Чорноморського флоту РФ

Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Зазначається, що офіційну підозру вручено за місцем перебування О. Вітка у м. Севастополі кур’єрською службою міжнародної доставки "DIMEX".

"Командувач ЧФ ЗС РФ обґрунтовано підозрюється у тому, що в період з 20.02.2014 по 21.03.2014 умисно вчинив злочинні дії з метою зміни меж території та державного кордону України; підбурюв до вчинення державної зради; організував вчинення дій, спрямованих на пошкодження об’єктів, які мають важливе оборонне значення; спланував, підготовив та прийняв безпосередню участь у веденні агресивної війни проти України (ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 3 ст. 27 ст. 113; ч. 2 ст. 28 ч. ч. 1, 2 ст. 437 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що Вітко, виконуючи відведену йому вищим керівництвом РФ роль у вчиненні злочинів, з підпорядкованими військами здійснив військову окупацію та подальшу анексію території півострова Крим.

Крім того, дії командувача ЧФ ЗС Російської Федерації призвели до завдання збитків у вигляді втрати всіх об’єктів державної власності загальною попередньою вартістю 1 трильйон 80 мільярдів 352 мільйонів гривень.

Вітка викликали на допит у ГПУ на 25 квітня.