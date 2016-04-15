Для деокупації Криму пропонують створити тіньовий уряд
Для вирішення питання з деокупації Криму необхідно створити тіньовий уряд, який буде постійно ставити на порядок денний кримську тему.
Про це заявив ректор відновленого на материкової України Таврійського національного університету імені Вернадського Володимир Казарін.
"Потрібно говорити про тіньовий уряд Криму. Це вже перевірено світовою практикою. Польща жила з тіньовим урядом, у Лондоні був скільки десятиліть. І він свою роль відігравав: знов і знов повертав до польської проблеми європейські інституції і все інше. Потрібно це робити, в тому числі, щоб знов і знов на порядку денному це питання порушувати", – вважає Казарін.
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