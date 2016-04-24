Порошенко розповів про завдання поліцейської озброєної місії ОБСЄ на Донбасі
Президент України Петро Порошенко розповів про завдання та етапи роботи поліцейської озброєної місії ОБСЄ на Донбасі.
Серед завдань, які президент назвав в інтерв'ю українським телеканалам, – ефективний моніторинг лінії зіткнення, встановлення постійно діючих озброєних постів у місцях відведення озброєння і спостережних постів на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону; також етапами є забезпечення сталого рівня безпеки, підготовка і проведення виборів та етап передачі влади обраним представникам української влади на Донбасі.
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«Перше, що має бути головною передумовою, – це сталий режим припинення вогню, безпекові критерії, які мають безумовно дотримуватись не тільки по лінії зіткнення, а й по всій окупованій території», - зазначив президент.
«Незважаючи на титанічні зусилля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, обстріли, особливо що стосується Авдіївки, Мар’їнки, окремих ділянок на Луганщині продовжуються, і за добу на одній ділянці ми можемо мати від 30 до 70 обстрілів», - сказав Порошенко.
«Відповідальність за абсолютну більшість порушень лягає на окупаційні війська. Наші війська ведуть лише вогонь у відповідь, але зафіксувати це монітори СММ ОБСЄ не можуть, вони є неозброєними, вони можуть лише зафіксувати факт обстрілу, але не завжди можуть зафіксувати, з якого боку вони були здійснені. Саме тому ми наголошуємо, що ми маємо запроваджувати спеціальну нову поліцейську, добре озброєну важким озброєнням місію, яка зможе забезпечити безпекові кондиції та захистити себе», - заявив президент.
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«Вони мають три завдання: перше - це є ефективний моніторинг лінії зіткнення для того, щоб ми знали, звідки саме, в який момент, хто порушував режим припинення вогню, і мали можливість швидкого реагування; друге - вони мають виставити постійно діючі озброєні пости в місцях відведення танків, артилерії, мінометів, важкої техніки і забезпечити відсутність можливості доступу незаконним збройним формуванням; третє - вони мають розставити свої спостережні пости на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону для того, щоб припинити постачання російських військ, техніки, боєприпасів через неконтрольовану ділянку україно-російського кордону і потім, після політичного врегулювання, передати ці пости українським прикордонникам», - сказав президент.
«Якщо це буде забезпечено, то завдання роботи поліцейської озброєної місії має три етапи: перший – це безпековий компонент, коли ми маємо забезпечити сталий рівень безпеки, другий – це підготовка та проведення виборів, забезпечивши вільне волевиявлення громадян, можливість проведення повноцінної кампанії, забезпечення критеріїв, щоб вибори були вільними, справедливими, і третій етап – це етап передачі влади обраним представникам української влади новобраним представникам українського Донбасу», - зауважив Порошенко.
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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко очікує на розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.