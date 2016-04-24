Порошенко розповів про завдання поліцейської озброєної місії ОБСЄ на Донбасі

Серед завдань, які президент назвав в інтерв'ю українським телеканалам, – ефективний моніторинг лінії зіткнення, встановлення постійно діючих озброєних постів у місцях відведення озброєння і спостережних постів на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону; також етапами є забезпечення сталого рівня безпеки, підготовка і проведення виборів та етап передачі влади обраним представникам української влади на Донбасі.

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«Перше, що має бути головною передумовою, – це сталий режим припинення вогню, безпекові критерії, які мають безумовно дотримуватись не тільки по лінії зіткнення, а й по всій окупованій території», - зазначив президент.

«Незважаючи на титанічні зусилля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, обстріли, особливо що стосується Авдіївки, Мар’їнки, окремих ділянок на Луганщині продовжуються, і за добу на одній ділянці ми можемо мати від 30 до 70 обстрілів», - сказав Порошенко.

«Відповідальність за абсолютну більшість порушень лягає на окупаційні війська. Наші війська ведуть лише вогонь у відповідь, але зафіксувати це монітори СММ ОБСЄ не можуть, вони є неозброєними, вони можуть лише зафіксувати факт обстрілу, але не завжди можуть зафіксувати, з якого боку вони були здійснені. Саме тому ми наголошуємо, що ми маємо запроваджувати спеціальну нову поліцейську, добре озброєну важким озброєнням місію, яка зможе забезпечити безпекові кондиції та захистити себе», - заявив президент.

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«Вони мають три завдання: перше - це є ефективний моніторинг лінії зіткнення для того, щоб ми знали, звідки саме, в який момент, хто порушував режим припинення вогню, і мали можливість швидкого реагування; друге - вони мають виставити постійно діючі озброєні пости в місцях відведення танків, артилерії, мінометів, важкої техніки і забезпечити відсутність можливості доступу незаконним збройним формуванням; третє - вони мають розставити свої спостережні пости на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону для того, щоб припинити постачання російських військ, техніки, боєприпасів через неконтрольовану ділянку україно-російського кордону і потім, після політичного врегулювання, передати ці пости українським прикордонникам», - сказав президент.

«Якщо це буде забезпечено, то завдання роботи поліцейської озброєної місії має три етапи: перший – це безпековий компонент, коли ми маємо забезпечити сталий рівень безпеки, другий – це підготовка та проведення виборів, забезпечивши вільне волевиявлення громадян, можливість проведення повноцінної кампанії, забезпечення критеріїв, щоб вибори були вільними, справедливими, і третій етап – це етап передачі влади обраним представникам української влади новобраним представникам українського Донбасу», - зауважив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко очікує на розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.