Порошенко очікує на розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі "найближчим часом"
Президент Петро Порошенко очікує на розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Запоріжжі під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Запорізької області.
«В результаті моїх переговорів найближчим часом я чекаю запровадження нової озброєної поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю над режимом припинення вогню, для охорони відведеного озброєння, для забезпечення виведення окупаційних військ Російської Федерації з окупованої території і для забезпечення ефективного контролю неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, для того, щоб нові регулярні війська і нове озброєння не заходили на територію України», - зазначив Порошенко.
За словами президента, після цих кроків потрібно переходити до політичного врегулювання ситуації на Донбасі.
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