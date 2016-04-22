Порошенко очікує на розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі "найближчим часом"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Запоріжжі під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Запорізької області.

«В результаті моїх переговорів найближчим часом я чекаю запровадження нової озброєної поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю над режимом припинення вогню, для охорони відведеного озброєння, для забезпечення виведення окупаційних військ Російської Федерації з окупованої території і для забезпечення ефективного контролю неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, для того, щоб нові регулярні війська і нове озброєння не заходили на територію України», - зазначив Порошенко.

За словами президента, після цих кроків потрібно переходити до політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

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