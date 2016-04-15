Порошенко, Меркель та Олланд обговорили перспективи введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів України, Німеччини та Франції, повідомляє у прес-службі Порошенка.

Президент України поінформував про постійне погіршення безпекової ситуації на Донбасі й закликав посилити тиск на Росію для припинення вогню.

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"Без вирішення питань безпеки загалом і поліцейської місії зокрема складно обговорювати можливість підготовки проведення місцевих виборів", - заявив президент України.

Співрозмовники скоординували позиції щодо перспектив введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Крім того вони обговорили питання продовження санкцій проти Росії за невиконання Мінських домовленостей.

Також керівники Франції та Німеччини привітали обрання нового уряду України і побажали йому успіху на шляху реформ.