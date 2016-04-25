Покращення макроекономічних показників є заслугою минулого уряду - депутат

"Зростання індексу промислової продукції в березні 2016 року склало 4,8% порівняно з аналогічним періодом 2015 року; загалом за 1 квартал року зростання склало 3,7% (до 1 кварталу 2015-го). Це позитивні, навіть трохи несподівані макроекономічні новини - враховуючи, що зростання відбулося на фоні політичної кризи та інтенсивніших російських атак на Донбасі", - сказав Іванчук.

"Поступове відновлення економіки, є прямий результат стабілізаційної політики Уряду Арсенія Яценюка", - наголосив він.

Голова комітету нагадав про тенденцію макроекономічної стабілізації України від літа 2015 року.

"Причини сьогоднішнього зростання були закладені в середині минулого року. Незважаючи на загострення військової ситуації на Сході, стрибок курсу валюти та невпевненості інвесторів - Уряд Яценюка стабілізував становище і вже в 4-му кварталі 2015-го ми мали зростання внутрішнього валового продукту на 1,5%. На фоні падіння ВВП за рік на 10% - це мало, але у першому кварталі 2015-го року спад був на 17,2%!", - пояснив Андрій Іванчук.

За його словами, успішна макроекономічна стабілізація зумовлена сукупною дією фінансово-економічних та політичних заходів Кабінету Міністрів під керівництвом Арсенія Яценюка.

"Уряду вдалося реструктуризувати і зменшити зовнішній борг - на 7 мільярдів, виконати вимоги МВФ і отримати довіру наших закордонних партнерів. Збільшити золотовалютні резерви, відвівши країну від дефолту", - сказав він.

"Яценюк ліквідував енергетичну залежність від Росії, зміг знизити ціну "Газпрому" вдвічі; реструктуризував найбільш закредитовані держпідприємства - "Нафтогаз" і "Укрзалізницю". Незважаючи на війну інвестори продовжують вкладати в Україну. Арсеній Яценюк дав світу чіткий сигнал: найбільша країна Європи чітко обрала свій шлях - до ЄС і НАТО. Яценюк підписав і запустив Угоду про Асоціацію, втричі збільшив оборонні витрати, запровадив санкції проти Москви та продемонстрував, що більше не буде жодної "багатовекторності" України", - резюмував Андрій Іванчук.