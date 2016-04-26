МВФ готовий співпрацювати з Україною і надалі, але застерігає від згортання реформ - депутат

Як повідомляє прес-служба НФ, про це Кодола заявив, коментуючи заяви першого заступника директора-розпорядника МВФ Девіда Ліптона.

"Ті позитивні зміни, про які говорить пан Ліптон, заклали фундамент для подальшого зростання нашої економіки", - наголосив народний депутат.

"МВФ готовий співпрацювати з Україною і надалі, проте застерігає від гальмування або згортання реформ. І це дуже важливий сигнал для нового уряду", - додав Кодола.

За його словами, позитивні оцінки МВФ повністю спростовують звинувачення на адресу уряду Яценюка.

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"Що б не казали популісти, але стандарти МВФ – найвищі у світі критерії ефективності, прозорості і стабільності державних фінансів. Пан Ліптон відзначив впевнений рух України до енергетичної незалежності, вихід нашої держави з фінансової кризи, стабілізацію країни і відновлення конкурентоздатності. Це те, що необхідно новому уряду для здійснення ефективного управління економікою країни", - сказав Кодола.

За його словами, у "Народному фронті" дуже сподіваються, що українські політики прислухаються до цих оцінок і припинять дестабілізувати ситуацію.

"Від цього залежить і продовження реформ, і подальша співпраця з МВФ та іншими партнерами України", - резюмував Кодола.

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