У Євросоюзі підтвердили перенесення саміту Україна-ЄС, озвучивши причину

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, дипломатичні джерела пояснюють це тим, що через невизначеність з можливими наслідками референдуму в Нідерландах стосовно угоди про Асоціацію ЄС-Україна і майбутнім референдумом у Великій Британії неможливо забезпечити конкретні результати саміту.

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«Так, саміт дійсно переноситься, але це не пов'язано з реформами. Справа в тому, що через референдуми неможливо забезпечити конкретні результати саміту. Тому було ухвалено рішення подію перенести», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, саміт може відбутися у вересні.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 26 квітня, увечері кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозв’як на своїй сторінці в Twitter повідомив про перенесення саміту Україна-ЄС.

В Адміністрації президента України, у свою чергу, пообіцяли розʼяснити причини перенесення саміту Україна-ЄС