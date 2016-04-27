У Порошенка сьогодні пояснять причини перенесення саміту Україна-ЄС

З відповідним поясненням виступить заступник глави президентської адміністрації Костянтин Єлісєєв, повідомили "ЄвроПравді" джерела в АП.

За словами співрозмовника видання, на брифінгу, який відбудеться 27 квітня о 12:00, Костянтин Єлісєєв, що займається питанням міжнародної співпраці, дасть розʼяснення щодо причин переносу саміту.

Читайте такожСтали відомі питання, які хочуть бачити на порядку денному саміту Україна-ЄС держави-члениНагадаємо, 26 квітня кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозв’як на своїй сторінці в Twitter написав, що саміт Україна-ЄС, проведення якого було заплановано на 19 травня в Брюсселі, перенесено.

"Саміт Україна-ЄС, запланований на 19 травня в Брюсселі, перенесено. Українському урядові необхідно більше часу для проведення реформ", - йшлося у повідомленні.