Саміт Україна-ЄС перенесено - журналіст

02:41, 27 квітня 2016
Політика
1302 0

Саміт Україна-ЄС, проведення якого було заплановано на 19 травня в Брюсселі, перенесено.

REUTERS

Про це повідомив у вівторок, 26 квітня, увечері кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозв’як на своїй сторінці в Twitter.

"Саміт Україна-ЄС, запланований на 19 травня в Брюсселі, перенесено. Українському урядові необхідно більше часу для проведення реформ", - йдеться в повідомленні.

Інформації про нову дату проведення саміту наразі немає.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова підрозділу з питань "Східного партнерства" Зовнішньої служби Європейського Союзу Дірк Шубель анонсував проведення саміту Україна-ЄС у травні цього року. Говорячи про порядок денний відносин Україна-ЄС, європейський дипломат зазначив, що пріоритетним є питання виконання поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter