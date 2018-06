Саміт Україна-ЄС перенесено - журналіст

Про це повідомив у вівторок, 26 квітня, увечері кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозв’як на своїй сторінці в Twitter.

"Саміт Україна-ЄС, запланований на 19 травня в Брюсселі, перенесено. Українському урядові необхідно більше часу для проведення реформ", - йдеться в повідомленні.

Інформації про нову дату проведення саміту наразі немає.

the EU-#Ukraine summit scheduled for 19 May in Brussels have been postponed. Ukraine government needs more time for reforms