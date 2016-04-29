Савченко розповіла, що до її СІЗО привезли двох хлопців "з підвалів Донеччини"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила сестра Надії Віра Савченко.

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"На побаченні Надя мені розповіла, що сьогодні (тобто в середу, 27.04) привезли в СІЗО-3, Новочеркаськ, РФ, двох хлопців з підвалів Донеччини... Наших солдат?" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня цього року суд у російському Донецьку засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів у Луганській області в 2014 році.

Нещодавно Савченко припинила сухе голодування на знак протесту проти вироку, яке тривало 12 діб.

24 квітня президент Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко, про які він повідомив її матері та сестрі.