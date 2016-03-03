У Парижі розпочалися переговори у нормандському форматі
20:33, 03 березня 2016Політика
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Голова МЗС України Павло Клімкін прибув до МЗС Франції для проведення переговорів у нормандському форматі. Після чого відразу розпочалися переговори у нормандському форматі з метою вирішення кризи в Україні.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, перед Клімкіним до французького МЗС приїхали міністри закордонних справ Росії та Німеччини.
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Джерела повідомляють про проведення двосторонніх зустрічей глави МЗС Франції Жан-Марка Еро з його російським та німецьким колегами.
Напередодні переговорів були висловлені сподівання, що ця зустріч буде вирішальною в плані виконання Мінських домовленостей.
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