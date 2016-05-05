Нацбанк затвердив антикорупційну програму

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, метою цієї програми є створення в НБУ ефективної системи запобігання і протидії корупції на основі нових принципів формування та реалізації антикорупційної політики, визначених Законом України "Про запобігання корупції" та Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки.

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«Програмою визначаються основні принципи антикорупційної політики Національного банку, основні корупційні ризики в його діяльності, завдання та заходи, спрямовані на вирішення проблеми», - наголошується в повідомленні.

За результатами виконання програми очікується зменшення впливу корупції на діяльність НБУ, створення ефективного механізму контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства в НБУ, забезпечення формування у працівників Національного банку нетерпимого і негативного ставлення до корупції.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року, голова МВФ Крістін Лагард вже звертала увагу української влади на необхідність результативної боротьби з корупцією, відсутність якої загрожувала припиненням співпраці Фонду з Україною і заморожуванням прийнятої в 2015 році чотирирічної програми реформ з обсягом кредитування 17,5 млрд дол.