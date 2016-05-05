Тука допускає відновлення торгівлі з непідконтрольними Україні районами Донбасу

Про це він заявив в інтерв'ю Громадському Радіо.

"Існує дві протилежні точки зору. Одна полягає в тому, щоб відгородитися колючим дротом. Вона абсолютно деструктивна. В результаті ментально ми отримаємо втрату населення, озлобленість людей по відношенню до нас. Отримаємо і те, коли, здійснюючи виплати на окуповану територію, ми будемо субсидувати виробничі потужності агресора", - зауважив він.

За словами Туки, протилежна точка зору в тому, що потрібно зняти всі обмеження, а істина, як завжди, лежить посередині.

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Тука також дав позитивну відповідь на питання, чи є це відновлення кроком до деокупації. Однак подробиці озвучувати він не захотів.

"Я б не хотів озвучувати зараз цю інформацію. Це один з етапів того стратегічного плану, про який я говорив. Вчора я говорив, що його не існує. Сьогодні я бачив його сам. Перш ніж видавати цю інформацію, її треба правильно піднести, затвердити на рівні президента і РНБО. Тільки потім її можна подавати суспільству", - повідомив він.

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Тука уточнив, що тема Донбасу буде обговорюватися на нараді 5 травня.