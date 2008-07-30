Луценку заборонили вхід до Секретаріату Президента

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що Управління державної охорони заборонило йому вхід до будівлі Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Міністру внутрішніх справ сьогодні УДО забороняє входити на територію Секретаріату Президента», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас міністр не уточнив точного часу, з якого діє заборона.

«Я зіткнувся з цим на останньому засіданні РНБО, коли мою машину не впустили – я не гордий, пішки пройшов, а потім виявилося, що потрібен окремий дозвіл коменданта на вхід до приміщення Секретаріату для участі в РНБО. Я їх перепитав, чи не є запрошення від імені Президента крутішим, ніж запрошення пана ГЕЛЕТЕЯ? Через 15 хвилин з`ясувалося, що мені можна пройти на РНБО», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.