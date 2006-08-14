Мороз випередив ”Нашу Україну” на 15 хвилин

Голова Верховної Ради України, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що якби СПУ не пристала до коаліції з Партією регіонів, то «Наша Україна» вже за 15 хвилин сама б уклала союз з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це О.МОРОЗ заявив в інтерв`ю «Газеті.Ru».

За словами О.МОРОЗА, в день його обрання спікером, 6 липня, «Партія регіонів і «Наша Україна» повинні були підписати коаліцію «двох». Вони спізнилися буквально на п`ятнадцять хвилин. Почалася сесія, і ми оголосили іншу коаліцію, хоча в «Нашій Україні» все було готове до підписання».

Відповідаючи на запитання, що змусило його перейти з «помаранчевої» коаліції в «антикризову», О.МОРОЗ наголосив, що «помаранчевої» коаліції в 2006 році взагалі не було. 22 червня була створена коаліція демократичних сил, тому що наша партія до групи «помаранчевих» ніколи не входила». За словами лідера соціалістів, «ми персонально підтримали ЮЩЕНКА на президентських виборах, а коаліція під назвою «Сила народу», яку також називали «помаранчевою», розпалася ще під час антикорупційного скандалу у вересні минулого року. Тоді вони (Петро ПОРОШЕНКО і Юлія ТИМОШЕНКО – «Газета.Ru») між собою перегризлися, мабуть, не поділивши портфелі, преференції і тому подібне».

О.МОРОЗ визнав, що, дійсно, велика частина суспільства пов`язувала свої очікування саме з «помаранчевою» коаліцією. І він вважає, що можливості зберегти коаліцію демократичних сил були: «І я їх пропонував як Президенту, так і представникам «Нашої України», Блоку Юлії Тимошенко». За словами О.МОРОЗА, «йшлося про те, що фракція Соціалістичної партії проголосувала б за будь-яку іншу кандидатуру на посаду голови Верховної Ради, окрім Петра ПОРОШЕНКА. У разі призначення його на посаду спікера замислювався сценарій (я маю на увазі «нашоукраїнців») руйнування коаліції демократичних сил для того, щоб назавжди розлучитися як із Блоком Юлії Тимошенко, так і знищити соціалістів. Я це все бачив, прораховував і відверто говорив «Нашій Україні» і Президенту: візьміть будь-яку іншу кандидатуру на посаду спікера – Юрія ЄХАНУРОВА, Анатолія КІНАХА, Романа ЗВАРИЧА, Бориса ТАРАСЮКА. Так ні! Очевидно, передбачався саме такий варіант – конфлікт між Юлією ТИМОШЕНКО, якій в коаліції була обіцяна посада прем`єра, і Петром ПОРОШЕНКОМ. Через три місяці уряду ТИМОШЕНКО парламент оголосив би недовіру і відправив у відставку».

Потім, стверджує О.МОРОЗ, «Наша Україна» передбачала розпочати формування коаліції з чистого аркушу з Партією регіонів. Тому у мене не було іншого вибору: або йти в політичне небуття, я маю на увазі Соцпартію, або робити те, що було необхідне для України, – з`єднати «Нашу Україну» і Партію регіонів. Я вважаю, що у результаті все було зроблено відповідно до Конституції».