Заступник голови Одеської ОДА Боровик заявляє, що йде з посади

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у Facebook.

Боровик додає, що звільняється у зв'язку з набуттям чинності новою редакцією закону про держслужбу.

Боровик шкодує, що законодавство України забороняє подвійне громадянство, і висловлює подяку уряду Німеччини, яке на його прохання зробило «виняток у забороні на подвійне громадянство, яка діє у ФРН».

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«Сьогодні я йду з держслужби і припиняю виконувати обов'язки заступника губернатора Одеської області», - повідомив Боровик.

За його словами, він залишається радником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, а звільнення з держслужби дозволить йому більше сконцентруватися на роботі в Одеській міськраді, позафракційним депутатом якої він є.

Боровик також додав, що зараз працює над кількома проектами.

За його словами, за останній рік на держслужбі він заробив 15,3 тис. грн, які переведе на потреби АТО.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2015 року голова Одеської обласної державної адміністрації Саакашвілі на своїй першій в Одесі прес-конференції у статусі держслужбовця заявив, що залучив до роботи в регіоні Боровика – відомого фахівця з великим досвідом у міжнародній економічній діяльності. Він зазначив, що Боровик має одеське коріння, він сповнений ентузіазму і сам зголосився допомогти провести реформи в регіоні.

До затвердження на посаді в. о. заступника голови Одеської ОДА Боровик був радником Саакашвілі.

Раніше, будучи першим заступником міністра економіки України, Боровик заявив, що йде з Кабміну через конфлікт з тодішнім прем'єром Арсенієм Яценюком.

14 травня 2015 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі розірвало відносини з Боровиком, який у лютому був представлений як кандидат на посаду першого заступника міністра.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абрамовичус взяв на себе відповідальність за звільнення Боровика.

На початку березня 2015 р. президент України Петро Порошенко надав Боровику українське громадянство.