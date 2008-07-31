Яценюк запросив усіх до сесійної зали

Верховна Рада України розпочала свою роботу після перерви.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запросив до сесійної зали усіх народних депутатів та прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Парламент має намір в цілому затвердити зміни до державного бюджету на 2008 рік.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці Верховна Рада України прийняла за основу проект змін до державного бюджету, внесеного Президентом, з урахуванням положень урядового законопроекту.

З 11.35 у парламенті було оголошено перерву в засіданні, щоб Бюджетний комітет остаточно узгодив всі показники і виніс на розгляд депутатів для ухвалення в цілому єдиний проект закону про зміни до бюджету.