Депутат: Обшуки і арешти кримських татар у Бахчисараї – це продовження Росією сталінських репресій

Про це заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Висоцький, коментуючи сьогоднішні обшуки та затримання кримських татар у Бахчисараї.

"Росія, як держава, що окупувала Крим, фактично продовжує політику Сталіна і повторну депортацію кримських татар", - наголосив він.

"В даному випадку РФ примушує кримсько-татарський народ виїхати з півострова. Ця політика носить ознаки класичного етноциду, оскільки переслідувати можуть не лише якщо ти проукраїнський громадянин, а навіть якщо ти релігійний представник чи неактивний кримсько-татарський діяч. Саме із цим пов'язані затримання і обшуки в мечетях", - сказав Висоцький.

Він також нагадав, що Верховна Рада у середу ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій і світових лідерів щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською Федерацією прав і свобод кримськотатарського народу.