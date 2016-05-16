Полторак скасував понад 630 наказів колишніх міністрів оборони

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Зокрема, як відзначили у відомстві, Полторак сьогодні, 16 травня, в рамках роботи з реформування міністерства та приведення його нормативно-правової бази до стандартів країн-членів Альянсу підписав наказ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів міністра оборони України».

«Документ відміняє понад 630 наказів оборонного відомства, виданих в період з 1992 по 1999 роки, які не мали практичного застосування у повсякденній діяльності військ і заважали оперативно та якісно виконувати поставлені завдання», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, за даними прес-служби, скасовується низка наказів щодо забезпечення діяльності Чорноморського флоту, співробітництва в рамках СНД, застарілі накази з питань діловодства, контролю, організації та проведення занять, створення комісій, господарської діяльності, управління ресурсами та оборонними підприємствами тощо.

У прес-службі також нагадали, що це вже третій такий наказ, підписаний міністром цього року. Зокрема, у березні він підписав два нормативно-правові акти, якими були скасовані 584 накази міністерства, видані в період з 2010 по 2014 роки. Також міністр підписав наказ «Питання юридичної служби Міністерства оборони України», який уніфікує нормативно-правову базу діяльності юридичної служби оборонного відомства. До цього діяльність юридичної служби Міноборони регламентували 5 наказів.