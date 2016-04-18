Полторак допускає звільнення двох третин керівного складу Міноборони
14:01, 18 квітня 2016Політика
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Приблизно дві третини керівного складу Міністерства оборони України можуть бути звільнені за результатами переатестації.
Полторак думає, що дві третини керівного складу МОУ будуть шукати нову роботу після переатестації
/ УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві заявив міністр оборони України Степан Полторак.
“Я думаю, що дві третини будуть шукати собі нову роботу після переатестації”, - сказав Полторак.
За його словами, по завершенню переатестації вищого керівного складу, яка вже триває, буде проведена аналогічна процедура щодо нижчого командного складу.
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Як повідомляв УНІАН, 30 березня Полторак анонсував у Міністерстві оборони України переатестацію співробітників з використанням поліграфа та скорочення особового складу.
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