Гройсман розповів, коли буде презентовано план дій уряду

Про це чиновник заявив в ефірі програми "Право на владу", передає ТСН.

Зокрема, за його словами, план дій його уряду буде презентовано 26 травня і тоді ж прийнятий.

Що ж стосується затримки із презентацією, то посадовець наголосив, що готовий план дій був ще 14 травня, але із презентацією затягнули.

За словами прем'єра, основні сили були спрямовані на складання ефективного плану.

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"Це не просто папірець, на якому щось написано. Це абсолютно чіткі речі, якщо говорити про пріоритети і завдання – це сфера медицини, приватизація, макроекономічна стабілізація, реальна боротьба з корупцією – все те, що потребують сьогодні українські громадяни", - сказав очільник Кабміну.

При цьому, Гройсман наголосив, що протягом місяця його уряд окреслив 5 основних напрямків та 70 задач на поточний рік.

Як повідомляв УНІАН, План пріоритетних дій в нинішній редакції налічує понад 200 сторінок та враховує плани роботи всіх міністерств і органів центральної влади в кількох ключових напрямках, переважно соціально-економічного характеру.

Зокрема, основними макроекономічними показники визначено зниження дефіциту держбюджету до 3% у 2017 році з нинішнього показника на 3,7%, а також зростання промвиробництва на 4% у середньостроковій перспективі проти нинішнього показника в 1-2%.