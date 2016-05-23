Клімкін про скандал з "сигаретним дипвантажем": Висновки будуть зроблені дуже швидко

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі по завершенню зустрічі міністрів закордонних справ країн «Східного партнерства».

«Висновки будуть дуже швидкими. Наша позиція дуже чітка - не просто «нульова» толерантність, ми будемо боротися з такими випадками», - зазначив міністр.

Клімкін наголосив, що необхідно «детально подивитися, яким чином це відбулося, чи були спроби до цього».

«Ми маємо зв'язуватися кожну деталь і маємо з'ясувати, чи не були причетні до цього інші співробітники посольства», - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства України.

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Як повідомляв УНІАН, закарпатські митники вилучили майже 60 тис. цигарок в українця з дипломатичним паспортом та листом від одного з посольств України про те, що в автомобілі перевозиться дипломатичний вантаж, який не підлягає контролю.

В МЗС не назвали прізвище затриманого, натомість запропонували називати його дипломат «Л». Проте голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє, що контрабандні цигарки через кордон намагався провезти мешканець Києва Сергій Ліщишин, який є чоловіком першого секретаря Посольства України в Словаччині Оксани Ліщишин.

«Водій мікроавтобуса «Фольксваген-Транспортер» із дипломатичними номерами (автомобіль належить Посольству України в Словаччині) мешканець Києва Сергій Ліщишин, котрий є чоловіком першого секретаря Посольства України в Словаччині О.Ліщишин, намагався вивезти за кордон понад п’ять із половиною тисяч блоків сигарет», – зазначив він і повідомив, що Ліщишин надав митникам і прикордонникам дипломатичний паспорт та підписаний власною дружиною лист, «за яким із 21 по 24 травня мікроавтобус перевозить дипломатичний вантаж і не підлягає контролю».

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У Міністерстві закордонних справ України попередили, що в разі причетності посольства України у Словаччині до контрабанди цигарок постраждає багато людей.