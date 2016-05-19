У Криму висунули звинувачення заступнику голови Меджлісу Умерову

Відповідну постанову у Facebook оприлюднив перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял.

"Ільмі Умеров тепер обвинувачуваний", - написав він.

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Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Він був доправлений до "управління ФСБ по Республіці Крим та місту Севастополь".

В повідомленні так званого "прокурора Республіки Крим" Наталії Поклонської зазначалося, що порушено кримінальну справу стосовно Умерова як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".

"Він підозрюється у скоєнні публічних закликів і дій, спрямованих на зміну територіальної цілісності Російської Федерації. В даний час з громадянином Умеровим проводяться слідчі дії, він доставлений в управління ФСБ. В березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступи Умерова були розміщені в мережі Інтернет", - заявила «прокурор».

Слідчий ФСБ вручив Умерову підписку про невиїзд з окупованого Російською Федерацією Криму.