Ющенко полетів до Тернопільської та Вінницької областей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Тернопільської та Вінницької областей, щo постраждали внаслідок повені.

Як повідомляє прес-служба Президента, у цих регіонах глава держави ознайомиться з ходом ліквідації наслідків стихійного лиха. Зокрема, В.ЮЩЕНКО відвідає у Тернопільській області село Устечко (Тернопільська область, місто Могилів-Подільськ та село Серебрії (Вінницька область).

У поїздці Президента України супроводжують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА та міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ.