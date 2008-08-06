Ющенко полетів до Тернопільської та Вінницької областей
09:16, 06 серпня 2008Політика
1161 0
Президент прихопив Шандру і Князевича
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Тернопільської та Вінницької областей, щo постраждали внаслідок повені.
Як повідомляє прес-служба Президента, у цих регіонах глава держави ознайомиться з ходом ліквідації наслідків стихійного лиха. Зокрема, В.ЮЩЕНКО відвідає у Тернопільській області село Устечко (Тернопільська область, місто Могилів-Подільськ та село Серебрії (Вінницька область).
У поїздці Президента України супроводжують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА та міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter