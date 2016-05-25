Адвокат Савченко: Ми витягли заручницю з лап Мордора

"Це був довгий і складний шлях. Але ми змогли довести, що нездійсненних завдань немає і витягли заручницю з лап мордора", - йдеться у записі.

Це був довгий і складний шлях. Але ми змогли довести, що нездійсненних завдань немає і витягли заручницю з лап мордора. #FreeSavchenko — Микола Полозов (@nikolai_polozov) May 25, 2016

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Інший адвокат Савченко Марк Фейгін подякував українцям, українським ЗМІ і численним друзям за те, що підтримували і молилися за Савченко.

"Мені і Миколі Полозову довелося пройти важкий дворічний шлях по захисту і порятунку Наді. Наша стратегія політичної захисту дала результат", - написав він у Twitter.