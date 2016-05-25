Адвокат Савченко: Ми витягли заручницю з лап Мордора

15:08, 25 травня 2016
Політика
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Українську льотчика, народного депутата Надію Савченко "витягли з лап мордора", написав її адвокат Микола Полозов в Twitter.

Адвокат: Мы смогли доказать, что невыполнимых задач нет / Фото УНИАН

"Це був довгий і складний шлях. Але ми змогли довести, що нездійсненних завдань немає і витягли заручницю з лап мордора", - йдеться у записі.

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Інший адвокат Савченко Марк Фейгін подякував українцям, українським ЗМІ і численним друзям за те, що підтримували і молилися за Савченко.

"Мені і Миколі Полозову довелося пройти важкий дворічний шлях по захисту і порятунку Наді. Наша стратегія політичної захисту дала результат", - написав він у Twitter.

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