Адвокат Савченко подякував українцям за підтримку і молитви
14:20, 25 травня 2016Суспільство
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Адвокат Марк Фейгін подякував українцям за підтримку і молитви за звільнення української льотчиці та народного депутата Надії Савченко.
REUTERS
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Я дякую українцям, українським ЗМІ, численним друзям, що підтримували і молилися за Надію Савченко", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, незаконно засуджена у Росії українська льотчиця Надія Савченко вилетіла на літаку президента України Петра Порошенка з Ростова-на-Дону до Києва.
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