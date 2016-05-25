Адвокат Савченко подякував українцям за підтримку і молитви

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я дякую українцям, українським ЗМІ, численним друзям, що підтримували і молилися за Надію Савченко", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, незаконно засуджена у Росії українська льотчиця Надія Савченко вилетіла на літаку президента України Петра Порошенка з Ростова-на-Дону до Києва.