Адвокат Савченко подякував українцям за підтримку і молитви

14:20, 25 травня 2016
Суспільство
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Адвокат Марк Фейгін подякував українцям за підтримку і молитви за звільнення української льотчиці та народного депутата Надії Савченко.

REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я дякую українцям, українським ЗМІ, численним друзям, що підтримували і молилися за Надію Савченко", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, незаконно засуджена у Росії українська льотчиця Надія Савченко вилетіла на літаку президента України Петра Порошенка з Ростова-на-Дону до Києва.

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