Тимошенко про БЮТ, Конституцію та державну мову

Фракція Блоку Юлії Тимошенко не розглядає питання включення до проекту Конституції України норми про надання російській мові статусу державної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер блоку, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Наша політична сила своїх принципів і цілей не міняє, тому наша позиція чітка і зрозуміла: одна державна мова – українська. І жодні інформаційні повідомлення, які свідчать про іншу позицію, не відповідають дійсності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ і Партія регіонів готують проекти змін до Конституції України.

8 липня народні депутати від Партії регіонів зареєстрували у Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Конституції України.

29 липня народний депутат України Олена БОНДАРЕНКО (фракція Партії регіонів) заявила, що БЮТ готовий включити до свого варіанту змін до Конституції норму про двомовність.

«Наскільки я інформована, БЮТ зараз подумує про включення до свого варіанту змін до Конституції норму про двомовність», - сказала О.БОНДАРЕНКО. Депутат сказала, що в такому разі Партія регіонів може підтримати такий варіант змін до Основного Закону.