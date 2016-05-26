Віце-прем'єр з євроінтеграції: Будемо наполягати на прийнятті рішення по Україні до літньої перерви
Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе підкреслила, що Україна виконала всі вимоги ЄС.
"Ми будемо наполягати, щоб рішення по Україні було прийнято найближчим часом, до літньої перерви. Звичайно, будуть спроби різних груп знову розхитати човен, але це означає тільки те, що нам і нашим колегам у парламенті потрібно активніше працювати з країнами - членами ЄС, з різними групами, напрямками, партіями, щоб не допустити відстрочку", - розповіла головний лобіст безвізового режиму з Європою в інтерв'ю NV.ua.
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Віце-прем'єр з євроінтеграції також зазначила, що Україна як і раніше має підтримку західних партнерів. Справжні друзі, хоч і говорять про "втому від України", але продовжують вболівати і підтримувати її.
"На цю втому активно працює російська пропаганда. Це ж дуже легко. Мовляв, дивіться, ось у них щось не виходить, це не виходить", - зазначила Клімпуш-Цинцадзе, проте підкреслила, що і українці самі часто дають привід для таких оцінок.
"Ми, українці, чомусь завжди готові посипати голову попелом, нам чомусь здається, що буде чесніше, якщо ми скажемо, що ми погані, "недоброякісні". Я переконана, що багато в чому ми сильніше і краще, ніж комусь хотілося б", - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що 74% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.