74% українців підтримують інтеграцію України в ЄС – Порошенко
13:50, 27 листопада 2015Політика
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74% українців підтримують інтеграцію України в Європейський Союз.
Петро Порошенко / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в університеті міста Лейден у Нідерландах.
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«Ми бачимо наше українське майбутнє в Європі разом з Європою. Україна – це останнє місце на землі, де люди так вірять у Європу», - сказав він.
За словами Порошенка, ще два року тому лише 36% українців підтримували європейську інтеграцію, а зараз уже 74% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.
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