74% українців підтримують інтеграцію України в ЄС – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в університеті міста Лейден у Нідерландах.

Читайте такожТема дня 16 листопада: Євроінтеграція: Досвід Словаччини для України (відео)

«Ми бачимо наше українське майбутнє в Європі разом з Європою. Україна – це останнє місце на землі, де люди так вірять у Європу», - сказав він.

За словами Порошенка, ще два року тому лише 36% українців підтримували європейську інтеграцію, а зараз уже 74% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.