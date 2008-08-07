Заява Ющенка про причетність Жванії до отруєння зайняла перше місце

Експерти називають найрезонанснішою подією липня скандал навколо отруєння Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це йдеться в переданому УНІАН рейтингу резонансних подій України, підготовленому Комунікаційною групою PRT спільно з дослідницьким центром «Елвісті» і компанією «Моніторинг ЗМІ України».

Більш як 100 незалежних провідних експертів із різних сфер діяльності в номінації «Політика» топ-10 найбільш резонансних подій» на перше місце поставили заяву В.ЮЩЕНКА про причетність народного депутата України Давида ЖВАНІЇ до його отруєння в 2004 році.

У повідомленні наголошується, що відмова народних депутатів прийняти в першому читанні проект змін до державного бюджету на 2008 рік і стихія в Західній Україні з її збитками дещо відвернули увагу ЗМІ від заяви Президента України про причетність Д.ЖВАНІЇ до його отруєння в 2004 році. Разом з тим, на думку експертів, політичний скандал набиратиме нових обертів, і найближчим часом все ще залишатиметься у полі зору журналістів і громадськості.

Друге місце рейтингу експерти віддали першому візиту до України президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ і питанню про стан готовності України до проведення Євро-2012. Далі в «політичній» десятці експерти розташували події таким чином: зустріч прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА; скликання позачергової сесії Верховної Ради України; звільнення з піратського полону членів екіпажа суховантажу Lehmann Timber; процедура розгляду парламентом України резолюції про висловлення недовір`я Кабінету міністрів Ю.ТИМОШЕНКО; візит до України Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ I; скандал навколо наміру Нацради припинити мовлення російських каналів в Україні; затвердження Кабміном Концепції нової регіональної політики; візит до України екс-прем`єра Великої Британії Тоні БЛЕРА, проведення п`ятого саміту міжнародної мережі Ялтинська європейська стратегія YES.

Незважаючи на резонанс, який мала у ЗМІ стихія в Західній Україні, експерти Рейтингу резонансних подій більшого значення надали макроекономічним питанням і тим самим поставили збитки від паводку на друге місце.

Зокрема, першу десятку подій липня в номінації «Економіка» очолює відмова Верховної Ради України прийняти в першому читанні проект змін до державного бюджету на 2008 рік, запропонований Кабінетом міністрів. На другому місці - збитки від паводку в Західній Україні. Далі з 3 по 10 місце: прийняття урядом України постанови про підвищення пенсії з 1 липня і 1 вересня; заборона Президентом В.ЮЩЕНКОМ приватизації пакетів акцій відкритих акціонерних товариств «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго»; публікація проекту постанови Кабміну про мінімальні ціни на лікеро-горілчану продукцію; пропозиція Верховної Ради звільнити сільгоспвиробників від сплати ПДВ; затвердження Кабміном проекту будівництва терміналу «D» у «Борисполі» з пропускною спроможністю 1,5 тис. пасажирів/год.; виставляння на продаж Міністерством вугільної промисловості України 120 українських шахт; порушення Антимонопольним комітетом України кримінальної справи відносно «Воля-Кабель»; домовленість «Укрзалізниці» і Російських залізниць про здійснення спільної закупівельної політики.