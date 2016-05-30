Луценко очікує на результати у справі Іловайська вже цього року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час своєї першої прес-конференції на посаді генпрокурора.

«Щодо Іловайська - це величезна справа, у ній сотні і сотні томів. Я вивчаю цю справу саме з погляду суспільної вимоги якнайшвидшого результату. Думаю, що цей результат буде вже цього року. Як точно, поки що сказати не можу у зв'язку з необхідністю завершення певних експертиз. Вони знаходяться не у моїй компетенції», - заявив Луценко.

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За його словами, «як тільки будуть завершені усі експертизи, справа (щодо Іловайська) безумовно буде спрямована до суду».

Як відомо, наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.

Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Українські військові зазнали значних втрат. За офіційними даними, загинули 366 українських військових, 249 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 зникли безвісти. Разом з тим, парламентська тимчасова слідча комісія з розслідування трагедії оцінює загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

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За інформацією військової прокуратури, загальна кількість бойовиків та військ РФ під час боїв під Іловайськом перевищувала 16 тис. осіб.

Учасники АТО наполягали на прискоренні розслідування та покарання винуватих у трагедії військових командирів.