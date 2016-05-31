Тука розповів про ще один "сценарій" Кремля: "Північні олені" не дадуть нам спокійно відвоювати втрачені землі

Таку думку в інтерв'ю "Гордон" висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

За його словами, військовий шлях вирішення конфлікту на Донбасі, крім визнання терористів, спричинить масштабні жертви.

"Я б не був настільки оптимістичний. Але глибоко переконаний, що воювати до переможного кінця – дуже кривавий шлях. Сам для себе виключаю такий сценарій. Не кажучи вже про те, що "північні олені" не дадуть нам спокійно відвоювати втрачені землі. За певними даними, у росіян є сценарій на такий випадок – "ДНР" і "ЛНР" звернуться до Держдуми з проханням про визнання. Держдума визнає і підпише договір про надання військової допомоги. Тоді орда, яка зараз стоїть біля кордону в Ростовській області, зайде, і почнеться великомасштабна війна. Не думаю, що нам буде простіше в такій ситуації", - зазначив заступник міністра.

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"Жодна зі сторін не може досить безболісно для себе проводити масштабні військові операції. Інакше будуть великі втрати. Є певні розрахунки, проведені військовими експертами, які говорять: при існуючому статус-кво, навіть за підтримки сухопутних військ Росії, можлива реалізація великомасштабної операції з досить серйозним просуванням вглиб України, але це в кінцевому рахунку обернеться повною втратою сухопутних сил РФ як таких", - вважає Тука.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко не виключає проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу до кінця поточного року.

За словами Порошенка, відновлення політичних процесів на Донбасі можливо лише за умови розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на лінії зіткнення і на україно-російському кордоні.