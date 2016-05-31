Ердоган заявив про бажання поліпшити відносини з Росією
Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що бажає покращення відносин з Росією, однак не розуміє, який саме "перший крок" поліпшення відносин чекає від Анкари Москва.
Про це він заявив в Ізмірі перед вильотом в африканське турне, пише РБК з посиланням на Reuters.
Ердоган зазначив, що країни повинні працювати разом, щоб поліпшити відносини. При цьому він підкреслив, що стурбований тим, що відносини могли бути принесені в жертву через «помилку пілота».
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Як відомо, на прес-конференції 27 травня за підсумками візиту в Грецію російський президент Володимир Путін заявив, що Росія бажає відновити відносини з Туреччиною, але Анкара ще не зробила для цього «конкретних кроків».
Як повідомляв УНІАН, раніше Ердоган заявив, що Анкара "не ворог російському народові".
Нагадаємо, в листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військової операції в Сирії, який, який за твердженнями Анкари, порушив повітряний простір країни. Після інциденту відносини країн погіршилися: у відповідь РФ ввела санкції на турецькі продукти харчування і товари.