Росія втратила такого друга як Туреччина - Ердоган

Про це він заявив на 21-ій зустрічі з главами місцевих адміністрацій в Президентському Комплексі в Анкарі, повідомляє Анадолу.

"Ми не вороги Росії і російському народові. В період, коли інші вводили санкції проти Росії, ми не цього не зробили",- заявив Ердоган.

За словами глави турецького держави, Росія не зрозуміла Туреччину. "Росія втратила такого друга, як Туреччина. Коли мова йде про нашу незалежність, ми не станемо схилятися чиїмось примхам", - підкреслив Ердоган.

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Президент підкреслив, що Туреччина – це сильна країна: "Ми зариємо в ямах тих, хто вирив їх. З дозволу і благословення Аллаха ми переможемо".

Нагадаємо, в листопаді Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24, задіяний у військової операції в Сирії, який, за твердженнями Анкари, порушив повітряний простір країни. Після інциденту відносини країн погіршилися: у відповідь РФ ввела санкції на турецькі продукти харчування і товари.