Південна Осетія закликає визнати її незалежність

Південна Осетія звернулася до світової спільноти із закликом визнати її незалежність. "Звернення до урядів і народів світу" було у п`ятницю увечері опубліковане на сайті Держкомітету з інформації та друку Південної Осетії, передає Лента.ру.

У документі, зокрема, йдеться: "Для Південної Осетії є тільки одна дорога життя - це визнання її незалежності світовою спільнотою. Ми закликаємо всіх гідних людей планети не залишатися байдужими до долі осетинського народу".

Автори звернення просять зупинити геноцид осетинського народу з боку "грузинських агресорів". У Південній Осетії, говориться в зверненні, продовжують гинути люди похилого віку, жінки, діти.

У "Зверненні до урядів і народів миру" повідомляється, що "Грузія, уміло використовуючи методику історичних фальсифікацій, політичних інсинуацій", підносить світу події, що відбуваються в Південній Осетії, в спотвореному вигляді.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в зоні грузино-осетинського конфлікту різко загострилася в ніч на 8 серпня, коли грузинські війська за підтримки авіації і бронетехніки штурмували Цхінвалі. Росія відправила до зони конфлікту підрозділу своїх збройних сил. Ввечері 8 серпня, за даними Південної Осетії, грузинські війська були вимушені покинути Цхінвалі.

Президент Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ заявив, що в Цхінвалі загинули більше 1400 людей.