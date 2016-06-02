Посол США прокоментував ухвалення Радою змін до Конституції щодо правосуддя

Про це посол написав у Twitter.

"Історичний день. Вітаю схвалення Радою конституційних поправок, які стосуються судової реформи; великий крок вперед на європейському шляху України", - заявив він.

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"США готові підтримати імплементацію та подальшу роботу з перетворення судової системи на незалежну підзвітну та ефективну систему", - додав посол.

Історичний день. Вітаємо затвердження Радою конституц поправок стосовно судової реформи; великий крок вперед на європейському шляху України. — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 2 червня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні, 2 червня, ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)". За це рішення проголосували 335 із 391 народних депутатів.