Януковича у Сочі запитали, хто головніший : він чи Ющенко

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що основним завданням влади є відновлення довіри населення, а не вирішення питань, хто головніший.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Сочі, відповідаючи на питання, яка посада в Україні – Президента чи прем`єра – є вищою.

«Не це головне, головне, щоб росла довіра народу до влади», - сказав він.

Український прем`єр додав, що на зростання довіри, зокрема, спрямовано і такі двосторонні зустрічі, як його сьогоднішня зустріч з російським прем`єром Михайлом ФРАДКОВИМ.