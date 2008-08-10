Путін попереджає НАТО про небезпеку прийому Грузії до Альянсу

Прагнення Грузії вступити до НАТО продиктоване спробою втягнути інші країни в свої криваві авантюри, заявив прем`єр-міністр Росії Володимир Путін у Владикавказі, де обговорюється питання надання допомоги постраждалим внаслідок конфлікту в Південній Осетії.

"Думаю, що і в Грузії, і в Росії, і в цілому світі тепер стало цілком незаперечно, що прагнення грузинського керівництва вступити до Північноатлантичного альянсу НАТО продиктоване не бажанням стати частиною глобальної системи міжнародної безпеки і зробити свій посильний внесок у зміцнення міжнародного миру. Прагнення вступити до НАТО продиктоване іншими міркуваннями - спробами втягнути інші країни і інші народи в свої криваві авантюри", - сказав прем`єр.