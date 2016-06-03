Прес-конференція Порошенка: наживо

15:00, 03 червня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко 3 червня проводить прес-конференцію.

REUTERS

Глава держави виступає в Адміністрації президента.

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Попередню прес-конференцію глава держави давав у січні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Верховна Рада України прийняла президентський проект змін до Конституції в частині правосуддя.

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