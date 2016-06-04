Уряд Німеччини: Реформа судової системи в Україні сприятиме боротьбі з корупцією
Ухвалення конституційної реформи у питанні судочинства позитивно позначиться на боротьбі з корупцією в Україні.
Про це у п'ятницю, 3 червня, заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Deutsche Welle.
За його словами, ухвалена реформа Конституції - "важливий крок задля посилення незалежності та прозорості органів юстиції в Україні, що сприятиме також боротьбі з корупцією".
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Уряд Німеччини закликає Київ й надалі просуватися шляхом реформ, наводить слова Зайберта агенція dpa.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 червня ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№3524).
За дане рішення проголосували 335 народних депутатів.
Документ спрямований на забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог та професійних стандартів до суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою, а також на забезпечення безперервної та ефективної роботи органів судової влади на перехідний період.