Уряд Німеччини: Реформа судової системи в Україні сприятиме боротьбі з корупцією

Про це у п'ятницю, 3 червня, заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Deutsche Welle.

За його словами, ухвалена реформа Конституції - "важливий крок задля посилення незалежності та прозорості органів юстиції в Україні, що сприятиме також боротьбі з корупцією".

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Уряд Німеччини закликає Київ й надалі просуватися шляхом реформ, наводить слова Зайберта агенція dpa.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 червня ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (№3524).

За дане рішення проголосували 335 народних депутатів.

Документ спрямований на забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог та професійних стандартів до суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою, а також на забезпечення безперервної та ефективної роботи органів судової влади на перехідний період.