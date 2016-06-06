Порошенко у День журналіста запевнив, що завжди захищав і захищатиме свободу слова

Про це йдеться у вітанні до Дня журналіста, розміщеному на сторінці у президента у Facebook.

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Як заявив Порошенко, "свобода слова є одним з найбільших надбань України після Революції гідності і є наріжним каменем демократії".

Президент запевнив, що завжди захищав і захищатиме свободу слова у будь-яких її проявах.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов привітав журналістів з професійним святом, назвавши їх "солдатами України".