Порошенко у День журналіста запевнив, що завжди захищав і захищатиме свободу слова
09:52, 06 червня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко наголошує, що завжди захищав і захищатиме свободу слова у будь-яких її проявах.
REUTERS
Про це йдеться у вітанні до Дня журналіста, розміщеному на сторінці у президента у Facebook.
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Як заявив Порошенко, "свобода слова є одним з найбільших надбань України після Революції гідності і є наріжним каменем демократії".
Президент запевнив, що завжди захищав і захищатиме свободу слова у будь-яких її проявах.
Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов привітав журналістів з професійним святом, назвавши їх "солдатами України".
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