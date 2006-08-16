Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ пояснює події в Бахчисараї інертністю влади і деякими помилками з боку кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

«З одного боку, необхідно ліквідувати деяку інертність влади, і є помилки з боку кримських татар», - сказав український прем`єр.

Він висловив переконаність у тому, що найближчим часом питання взаємовідносин між людьми, які заселяють Крим, вдасться врегулювати. Проте таке врегулювання вимагає часу, додав він.

Прем`єр також висловив упевненість, що події, схожі на ті, що відбулися в Бахчисараї, «носять залишковий характер».

Як повідомляв УНІАН, кримські татари вимагають перенести Бахчисарайській ринок, мотивуючи це тим, що він займає територію мусульманського кладовища "Азіз". Дирекція ринку заявляла про те, що не має наміру йти на поступки кримським татарам.

8 липня цього року в Бахчисараї сталася масова бійка, в якій постраждало кілька чоловік.

12 серпня знову сталася бійка між торговцями і кримськими татарами. За даними міліції, в зіткненні взяли участь по 300 чоловік з кожного боку. Кримська міліція порушила кримінальну справу у зв`язку з подіями в Бахчисараї.

13 серпня сторони дійшли компромісного рішення щодо території ринку. 15 серпня почалися перші роботи з демонтажу ринку.