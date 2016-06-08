Сенат Франції проголосував за резолюцію щодо пом'якшення санкцій проти РФ

Дане рішення було прийнято на вечірньому засіданні після 4-годинного обговорення, пише Європейська правда.

Остаточні формулювання резолюції поки не опубліковані, в текст документа були внесені ряд правок. Позиція парламенту під час дебатів була пом'якшена, зокрема, щодо поступового характеру зняття санцій.

Всього в Сенаті 348 депутатів, " за " проголосували 302 депутати, проти - 16.

Читайте такожПорошенко провів телефонну розмову з Меркель і Олландом

У той же час, документ не є обов'язковим для уряду Франції, мова йде про політичну позицію (рекомендації) парламенту країни.

Рішення щодо продовження санкцій проти РФ, як очікується, буде прийнято Радою ЄС у найближчі тижні; на травневій зустрічі Великої Сімки президент Франції підтримав збереження санкцій.