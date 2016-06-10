Томбінський: Україна і Грузія не об'єднані в одному пакеті щодо скасування віз

Про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. "Усі країни... вони йдуть індивідуальним шляхом. Немає якогось зв'язку", - сказав Томбінський, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності те, що запровадження безвізового режиму для України і Грузії буде розглядатися в одному пакеті.

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За його словами, коли йдеться про те, що розгляд питання скасування віз відбувається одночасно по різних країнах, "це не означає, що вони йдуть в пакеті".

Томбінський пояснив, що рішення по кожній країні буде прийматися індивідуально Євросоюзом.

"Потрібно зрозуміти, що це незалежно від одної до другої країни, яке буде рішення прийнято по тій чи іншій країні", - сказав Томбінський.

Він уточнив, що з боку європейських інституцій до процесу розгляду скасування віз залучені одні й ті самі люди, бо так зручніше працювати й обговорювати візові теми.