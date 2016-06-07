Україна і Грузія мають якнайшвидше отримати безвізовий режим - прем'єр Естонії

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Тааві Рийвас на зустрічі з прем'єр-міністром Латвії Марісом Кучінскісом, повідомляє Українська правда з посиланням на сайт уряду Естонії.

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"Грузія і Україна відповідають встановленим критеріям і мають, таким чином, отримати безвізовий режим якомога швидше, на кону тут авторитет і довіра до ЄС", - сказав Рийвас, і додав, що висунення для країн додаткових умов заднім числом є неприйнятним.

Як повідомлялося, в Європарламенті до жовтня не планується обговорення питання візової лібералізації для Грузії.

Це може мати наслідок також і для України, оскільки в ЄС обговорюють також можливість нашої прив'язки до механізму призупинення безвізового режиму.